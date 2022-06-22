Дуда заметил, что не против диалога с Путиным, но это не должно быть на его условиях.

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что в восточной части Европы невозможно оставаться нейтральным государством, и нужно поддержать Украину на пути сближения со структурами Запада, помочь ей выстоять в войне с РФ.

Об этом он отметил на совещании польских послов, которое происходит в Варшаве, передает "Укринформ".

Дуда заметил, что не против диалога с Путиным, но это не должно быть на его условиях. "Речь не идет о том, чтобы не разговаривать с Путиным. Речь идет о том, чтобы Путин хотел говорить, а не чтобы европейские лидеры просили агрессора о разговоре. Надо так закрутить гайки (России – ред.) и так помочь Украине, чтобы это Путин просил о разговоре", - резюмировал польский лидер.

По словам Дуды, Польша заинтересована в соблюдении всеми странами норм международного права, и надо сделать все возможное, чтобы принудить Россию, которая сегодня является агрессором и захватчиком, соблюдать международное право.

"Это означает прекращение вооруженных действий, а во-вторых - полное восстановление (по Киеву – ред.) контроля над территорией Украины, которая признается международным правом", - отметил польский лидер, добавив, что это "фундаментальное стремление польской внешней политики".

Он подчеркнул, что в Польше создан хаб, который помогает принимать со всего мира помощь для Украины, в частности военную.

"В этой части Европы нет нейтральных стран, здесь нет возможности оставаться нейтральным: здесь должен быть или с Востоком, либо с Западом. Если украинцы проливают кровь за то, чтобы быть с Западом, то надо им показать, что страны Запада держат для них открыты двери, что общество от них не закрывается и не видит их как часть "русского мира", - подчеркнул Дуда.

Он констатировал, что предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС имеет "фундаментальное значение", и Польша будет поддерживать сближение Украины с ЕС, что "должно завершиться полноправным членством страны в Евросоюзе.

Он отметил, что польские дипломаты в странах пребывания должны убеждать политиков, что замороженные средства россиян нужно направить на восстановление Украины.

"Стыдно слушать, что нельзя унижать россию, надо позволить ей сохранить лицо. Это Россия напала и убивает, никто не напал на Россию. Рассказы России об угрозах со стороны НАТО в контексте убийств в Лондоне на протяжении десятилетий, войны в Украине, ранее - в Грузии и Сирии являются отвратительной пропагандой. Именно Россия отвечает за эту войну, и она будет отвечать за то, что в мире может произойти голод из-за невозможности поставить зерно из Украины в Африку и другие части мира", - подчеркнул Дуда.

Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда начал турне по европейским странам ради поддержки интеграции Украины в ЕС. Сначала он должен был отправиться в Португалию, затем посетить Италию и Румынию. По его словам, Варшава отправила Киеву более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники в рамках военной помощи.

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