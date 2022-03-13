На Луганщине гуманитарную помощь, которая сейчас очень необходима людям, начнут развозить после завершения эвакуации.
Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.
Он отметил, что сегодня уже разгружено 7 вагонов гуманитарной помощи, еще 11 вагонов в пути, и после завершения эвакуации людей этот груз поедет в населенные пункты Луганской области.
"Мы для того, чтобы никого не провоцировать, не нервировать, не будем пока развозить. Как только закончится эвакуация - мы сразу повезем во все населенные пункты и в определенные штабы гуманитарные грузы", - сказал он.
Гайдай отметил, что гуманитарные проблемы возникают из-за того, что вся территория области обстреливается, постоянно происходят порывы водоснабжения, газоснабжения. Ремонтные бригады не в состоянии все отремонтировать, потому что разрушения - за гранью критического.
"Люди уже несколько недель сидят по подвалам, каким-то бомбоубежищам. У них нет действительно ничего, они не могут согреться. Мы сейчас все чувствуем, насколько температура упала. Люди очень нуждаются как в лекарствах, так и в теплых вещах, и в еде, - сказал он. – Потому что враг лупит именно по инфраструктуре, по всей инфраструктуре специально для того, чтобы создать мертвую землю, где просто не может ничего живого быть".
"Они воюют не с армией, они воюют с людьми", - подчеркнул Гайдай.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.
- 13 марта, в Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times, еще один журналист ранен.