Сегодня уже разгружено 7 вагонов гуманитарной помощи, еще 11 вагонов в пути.

На Луганщине гуманитарную помощь, которая сейчас очень необходима людям, начнут развозить после завершения эвакуации.

Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что сегодня уже разгружено 7 вагонов гуманитарной помощи, еще 11 вагонов в пути, и после завершения эвакуации людей этот груз поедет в населенные пункты Луганской области.

"Мы для того, чтобы никого не провоцировать, не нервировать, не будем пока развозить. Как только закончится эвакуация - мы сразу повезем во все населенные пункты и в определенные штабы гуманитарные грузы", - сказал он.

Гайдай отметил, что гуманитарные проблемы возникают из-за того, что вся территория области обстреливается, постоянно происходят порывы водоснабжения, газоснабжения. Ремонтные бригады не в состоянии все отремонтировать, потому что разрушения - за гранью критического.

"Люди уже несколько недель сидят по подвалам, каким-то бомбоубежищам. У них нет действительно ничего, они не могут согреться. Мы сейчас все чувствуем, насколько температура упала. Люди очень нуждаются как в лекарствах, так и в теплых вещах, и в еде, - сказал он. – Потому что враг лупит именно по инфраструктуре, по всей инфраструктуре специально для того, чтобы создать мертвую землю, где просто не может ничего живого быть".

"Они воюют не с армией, они воюют с людьми", - подчеркнул Гайдай.

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