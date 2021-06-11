Добкин обвинил Вересня в том, что он его поучает.

Журналист Мыкола Вересень устроил перепалку с бывшим депутатом Михаилом Добкиным в прямом эфире.

Инцидент произошел в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24".

Михаил Добкин: Сразу начал выступать депутат от власти. Ничего, что я говорю о депутате женского рода в мужском роде? Это не посягательство на права женщин?

Мыкола Вересень: Это феминитив называется. Феминитив, просто чтобы вы знали это слово.

Добкин: Спасибо, что объяснили.

Вересень: ОК, спасибо.

Добкин: Главное, что вы его знаете.

Вересень: Отлично, продолжайте, продолжайте.

Добкин: Я вас прошу мне не указывать, чтобы я вам не сказал, куда идти, хорошо?

Вересень: Продолжайте, продолжайте.

Добкин: Вы не в своей студии, слава Богу…

Вересень: Слава Богу.

Добкин: …и не говорите, что мне делать. Вы Наташу (Влащенко, ведущую программы — ред.) учите, меня учите. Я вас прошу оставить меня в покое. Вы мне неприятны. Я к вам не обращаюсь, поэтому…

Вересень: А вы мне приятны, я вас тоже уважаю.

Добкин: Я боюсь вам быть приятным, знаете.

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Автор: Денис Прядко