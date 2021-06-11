Журналист Мыкола Вересень устроил перепалку с бывшим депутатом Михаилом Добкиным в прямом эфире.
Инцидент произошел в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24".
Михаил Добкин: Сразу начал выступать депутат от власти. Ничего, что я говорю о депутате женского рода в мужском роде? Это не посягательство на права женщин?
Мыкола Вересень: Это феминитив называется. Феминитив, просто чтобы вы знали это слово.
Добкин: Спасибо, что объяснили.
Вересень: ОК, спасибо.
Добкин: Главное, что вы его знаете.
Вересень: Отлично, продолжайте, продолжайте.
Добкин: Я вас прошу мне не указывать, чтобы я вам не сказал, куда идти, хорошо?
Вересень: Продолжайте, продолжайте.
Добкин: Вы не в своей студии, слава Богу…
Вересень: Слава Богу.
Добкин: …и не говорите, что мне делать. Вы Наташу (Влащенко, ведущую программы — ред.) учите, меня учите. Я вас прошу оставить меня в покое. Вы мне неприятны. Я к вам не обращаюсь, поэтому…
Вересень: А вы мне приятны, я вас тоже уважаю.
Добкин: Я боюсь вам быть приятным, знаете.
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