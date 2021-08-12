В Минспорте не видят повода для скандала в инциденте между Ярославой Магучих и Марией Ласицкене в Токио.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт прокомментировал объятия украинской легкоатлетки Ярославы Магучих с соперницей из России Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио, из-за чего разгорелся скандал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве 12 августа.

По словам министра, спортсменка в порыве эмоций после победы просто здоровалась со спортсменами.

"Ей 19 лет... Когда она победила (а бронзовая медаль — это победила), я видел. Я был уже в Киеве, я смотрел по телевидению. Я видел, как она радовалась, какая она была счастливая... Все спортсмены, когда побеждают, начинают поздравлять друг друга. И она начала поздравлять всех спортсменов, которые были рядом. И там была рядом спортсменка из РФ. К тому времени она, наверное, не сдерживала эмоции", — сказал Гутцайт.

Ранее аналогично свои действия объяснила и сама спортсменка, заверив, что объятия с россиянкой не стоит расценивать как ее личную политическую позицию.

Объятия Ярославы Магучих с Марией Ласицкене: подробности скандала

7 августа 19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих стала бронзовым призером Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту.

Читайте также"Биомусор и коллаборационизм": Фарион раскритиковала олимпийскую медалистку Магучих за фото с россиянкой (видео)Впоследствии в сети появились фото, на которых украинка позирует с российской атлеткой Ласицкене сразу после соревнований. Магучих держала в руках флаг Украины, а россиянка — флаг Олимпийского комитета России. Украинскую спортсменку раскритиковали за это фото.

Так, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что спортсмены, которые представляют Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что идет российско-украинская война, и это накладывает определенные ограничения и ответственность.

В то же время олимпийский чемпион Жан Беленюк и каратист Станислав Горуна выступили в поддержку Магучих.

Автор: Леся Лещенко