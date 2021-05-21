Депутат заявил, что полностью поддерживает апелляционные жалобы своих защитников, которые требуют отменить его домашний арест, и высказывается против удовлетворения апелляционной жалобы стороны обвинения, которая просит взять его под стражу.

Народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук в суде заявил, что считает политическими репрессиями предъявленное ему подозрение.

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания в Киевском апелляционном суде он заявил, что полностью поддерживает апелляционные жалобы своих защитников и возражает против удовлетворения апелляционной жалобы стороны обвинения.

Медведчук также добавил, что он осознает тяжесть выдвинутого ему подозрения.

"Вместе с тем, я убежден в том, что те доказательства ..., которые есть в решении суда первой инстанции, являются безосновательными, необоснованными и, на мой взгляд, незаконными", - считает он.

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По мнению депутата, такие доказательства якобы не могут служить основанием для избрания назначенной ему меры пресечения.

"То, что сегодня выдвигает сторона обвинения, является безосновательным и ... политически мотивированным, а также рассматривается мной как политические репрессии против меня, направленные на незаконное уголовное преследование меня как представителя партии, которая выступает против политического курса действующей власти", - сообщил он.

Медведчук отметил, что он и его адвокаты будут опровергать доводы стороны обвинения.

Дело Медведчука: что известно

Как сообщал УНИАН, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ), проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Луч».

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Козак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

15 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов оценил вероятность обмена Медведчука на украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах. «Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, - мы охотно это сделаем», - отметил он.

18 мая Офис генпрокурора и адвокаты обжаловали круглосуточный домашний арест Медведчука. Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн, адвокаты Медведчука требуют смягчения меры пресечения.

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Автор: Антонина Доломанжи