Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук надеется, что залог за него в размере 300 млн грн внесут друзья.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам возле здания Печерского районного суда Киева, который сегодня избирает Медведчуку меру пресечения.
Депутат заявил, что поскольку было принято решение о блокировании его счетов и счетов его жены, то он не может заплатить залог, хотя имеет задекларированные средства.
При этом Медведчук надеется в этом вопросе на помощь своих друзей.
«У меня достаточно друзей, чтобы поддержали меня», - сказал он.
Дело Медведчука: что известно
- 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
- Медведчуку и Козаку объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Промінь» («Луч»).
- 12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.
- Сторона обвинения просит суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн.
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