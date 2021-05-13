Прокуратура просит суд избрать Виктору Медведчуку, подозреваемому в государственной измене и нарушении законов войны, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн.

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук надеется, что залог за него в размере 300 млн грн внесут друзья.

Читайте такжеСуд над Медведчуком по делу о госизмене: онлайн-трансляция

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам возле здания Печерского районного суда Киева, который сегодня избирает Медведчуку меру пресечения.

Депутат заявил, что поскольку было принято решение о блокировании его счетов и счетов его жены, то он не может заплатить залог, хотя имеет задекларированные средства.

При этом Медведчук надеется в этом вопросе на помощь своих друзей.

«У меня достаточно друзей, чтобы поддержали меня», - сказал он.

Дело Медведчука: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Медведчуку и Козаку объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Промінь» («Луч»).

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Сторона обвинения просит суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк