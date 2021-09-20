После первой встречи у Воронова с Леросом состоялось еще несколько встреч, по его выражению, "довольно странных".

Известный меценат и коллекционер скульптуры и живописи Игорь Воронов некоторое время назад отказал народному депутату Гео Леросу в ответ на предложение принять участие в кампании по дискредитации власти. Факт такого предложения со стороны Лероса он готов подтвердить правоохранительным органам. Об этом сам Воронов заявил в интервью "КП в Украине".

По словам мецената, попытка его вовлечения в политику со стороны Лероса была предпринята при выборе локации для создания музея современного искусства.

"Года два назад на меня вышел один парень, который при Офисе президента был советником, имеет статус депутата – Гео Лерос такой. Мы даже с этим Гео проехали, посмотрели несколько площадок. Хотя, по моей оценке, единственная площадка, где можно сделать такой музей, находится на Мистецьком Арсенале. Потом с Гео случилась странная трансформация, он начал играть в очень нечистоплотную политику, у него пошли фантазийные вещи, которые я комментировать даже не хочу. На этом все и закончилось. Из советников он ушел", - рассказал Воронов.

После первой встречи у Воронова с Леросом состоялось еще несколько встреч, по его выражению, "довольно странных", во время которых речь о музее уже не шла.

"Гео просил у меня "дать денег на политику". Я понимал, что речь идет конкретно о дискредитации и очернении власти. Причем, о совершенно притянутой за уши и придуманной дискредитации", - рассказал в интервью Воронов и подтвердил, что речь шла о заказной кампании, направленной против действующей власти.

Коллекционер "готов подтвердить это правоохранительным органам, если потребуется". С тех пор общение с Леросом он прекратил.

Напомним, недавно было опубликовано новое видео с участием Гео Лероса, на котором он обсуждал свое участие в кампании по дискредитации депутата Киевсовета. Как следует из видео, за свои услуги Лерос получил $10 000.

Автор: Григорий Бондарь