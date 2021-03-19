Депутаты будут работать одну неделю с избирателями и две - в комитетах, фракциях и группах.

Верховная Рада Украины решила не работать в пленарном режиме до 13 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление "О внесении изменения в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва" (№5272) на внеочередном заседании проголосовали 298 народных депутатов Украины.

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Согласно нынешнему календарному плану, на следующей неделе - с 22 по 26 марта - народные депутаты работают с избирателями, а с 29 марта по 2 апреля - пленарная неделя.

В то же время постановлением №5272 предусмотрено, что с 29 марта по 2 апреля народные депутаты будут работать не в сессионном зале, а в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

С 5 по 9 апреля согласно календарному плану - также работа в комитетах, фракциях и группах.

То есть, согласно календарному плану, следующее пленарное заседание состоится 13 апреля.

В заключении Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады указано, что такие изменения предусмотрены в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 и введением строгих карантинных ограничений в Киеве. Необходимость соблюдать условия работы, которые бы не предусматривали работу народных депутатов в форме проведения пленарных заседаний, обусловлена целью предотвратить распространение COVID-19.

На заседании рассматривался только это один вопрос, решение приняли без обсуждения.

Сразу после этого внеочередное заседание было закрыто.

Локдаун в Киеве

В Киеве с 20 марта вводится жесткий карантин из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам Кличко, локдаун в Киеве вводится на три недели - до 9 апреля.

Карантин в Киеве с 20 марта до 9 апреля: запреты и ограничения Запрещено Ограничение Разрешено Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы Религиозные богослужения можно проводить при 10 м2 площади на 1 человека Работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов Запрещена работа ТРЦ Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос Работа магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии Запрещено проведение людных религиозных богослужений Автозаправочные станции будут работать без кафе Будут работать детские сады Запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных) Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи Общественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50% Запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях Фитнес и спортивные залы будут работать без групповых занятий Школы после каникул вернутся к дистанционному обучению Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу

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Автор: Надя Пришляк