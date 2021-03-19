Верховная Рада Украины решила не работать в пленарном режиме до 13 апреля.
Как передает корреспондент УНИАН, за постановление "О внесении изменения в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва" (№5272) на внеочередном заседании проголосовали 298 народных депутатов Украины.
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Согласно нынешнему календарному плану, на следующей неделе - с 22 по 26 марта - народные депутаты работают с избирателями, а с 29 марта по 2 апреля - пленарная неделя.
В то же время постановлением №5272 предусмотрено, что с 29 марта по 2 апреля народные депутаты будут работать не в сессионном зале, а в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).
С 5 по 9 апреля согласно календарному плану - также работа в комитетах, фракциях и группах.
То есть, согласно календарному плану, следующее пленарное заседание состоится 13 апреля.
В заключении Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады указано, что такие изменения предусмотрены в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 и введением строгих карантинных ограничений в Киеве. Необходимость соблюдать условия работы, которые бы не предусматривали работу народных депутатов в форме проведения пленарных заседаний, обусловлена целью предотвратить распространение COVID-19.
На заседании рассматривался только это один вопрос, решение приняли без обсуждения.
Сразу после этого внеочередное заседание было закрыто.
Локдаун в Киеве
В Киеве с 20 марта вводится жесткий карантин из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам Кличко, локдаун в Киеве вводится на три недели - до 9 апреля.
|Запрещено
|Ограничение
|Разрешено
|Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы
|Религиозные богослужения можно проводить при 10 м2 площади на 1 человека
|Работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов
|Запрещена работа ТРЦ
|Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос
|Работа магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии
|Запрещено проведение людных религиозных богослужений
|Автозаправочные станции будут работать без кафе
|Будут работать детские сады
|Запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных)
|Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи
|Общественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50%
|Запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях
|Фитнес и спортивные залы будут работать без групповых занятий
|Школы после каникул вернутся к дистанционному обучению
|Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу
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