"Это символично": Стефанишина оценила назначение Кравчука главой делегации в ТКГ

Она призналась, что ей не приходилось лично работать с Кравчуком, но она "безмерно уважает" его как мудрого лидера страны.

Назначение первого президента Украины Леонида Кравчука председателем Трехсторонней контактной группы в Минске является символическим.

Такое мнение в эфире Obozrevatel TV выразила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. "Как минимум, это символично, что человек с таким бэкграундом назначен в ТКГ", – отметила она.

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Топ-чиновница призналась, что ей не приходилось лично работать с Кравчуком, но она "безмерно уважает" его как мудрого лидера страны.

По мнению Стефанишиной, первый президент – человек, который в своих решениях руководствуется, прежде всего, национальными интересами страны, имеет опыт восстановления государства с нуля и продемонстрировал, что готов брать на себя ответственность.

"Поэтому уверена, что это очень хорошее решение", – резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, 28 июля стало известно, что экс-президент Кучма решил прекратить участие в работе ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Президент Зеленский отметил, что он с уважением относится к решению Кучмы и поблагодарил его за работу во главе украинской делегации в ТКГ.

29 июля Зеленский сообщил, что на должность нового главы делегации Украины в ТКГ рассматриваются кандидатуры действующего первого заместителя председателя украинской делегации, вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, первого президента Украины Кравчука и еще нескольких человек.

30 июля президент Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.

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