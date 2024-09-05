За это решение проголосовали 240 депутатов.

Верховная Рада Украины в четверг, 5 сентября, назначила заместителя руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Кулебу вице-премьер-министром по восстановлению нашей страны - министром развития громад и территорий Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Он отметил, что за это решение проголосовали 240 народных депутатов.

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Как сообщал УНИАН, ранее ряд министров написали заявления об отставке. 4 сентября ВР проголосовала за увольнение нескольких министров. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увольнения в правительстве на сегодня нужны для усиления нашего государства на разных направлениях.

В Верховную Раду по предложению фракции "Слуга народа" поступили представления премьер-министра о назначении новых кандидатур на должности в правительстве. В частности, Алексея Кулебы - вице-премьер-министром по восстановлению Украины - министром развития громад и территорий Украины.

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