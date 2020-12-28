Перед зимними каникулами депутаты "Слуги народа" договорились не ехать на дорогие курорты.

Перед новогодними каникулами депутатам фракции "Слуга народа" руководство настоятельно рекомендовало воздержаться от поездок на дорогостоящие курорты, такие как Мальдивы и Сейшелы, чтоб в прессе не спровоцировать скандала.

Читайте такжеНардепы разошлись на каникулы до 26 января"На сколько мне известно, поводом для такого запрета послужила еще и информация, о том, что Илья Павлюк, влиятельный человек на таможне и теневой куратор одной из групп в "Слуге народа" собрался с семьей, родственниками и соратниками-депутатами на Мальдивы", - говорит источник strana.ua во фракции.

Позже Евгения Кравчук, заместитель фракции СН рассказала в одном из интервью, что действительно такие просьбы поступали.

"Такая рекомендация есть. Это неприлично - отдыхать на дорогих курортах, когда в стране экономический кризис. Хотя, в большинстве, декларации моих коллег позволяют потратить большие средства на отдых. Это наше общее решение, ни у кого не возникало вопросов, почему", - сказала Кравчук.

Издание выясняло у некоторых депутатов СН, знают ли они где проведут новогодние праздники. Так, например, Давид Арахамия, глава фракции заявил, что его отпуск уже давно спланирован.

"Четыре дня хочу провести в Буковеле, но это если найду жилье. Пока с жильем очень трудно. А потом, планировал, обещал детям еще год назад поехать на Занзибар. Мы боялись ехать из-за коронавируса, но сейчас все переболели и теперь его не боимся”, - сообщил Арахамия.

Туры на остров Занзибар (Танзания) сейчас популярны. Это такая себе альтернатива Мальдивам. Тут тоже пляжи в стиле "баунти", местный колорит, традиции танзанийцев. В январе перелет и 7 ночей на Занзибаре с завтраками обойдутся как минимум 50 тыс. грн на двоих. Это цена за проживание в 3-звездочном отеле. Если речь идет об улучшенном питании и гостиницах классом выше - цена стартует от 80 тыс. грн.

Другой депутат Александр Корниенко, руководитель партии "Слуга народа" на итоговой пресс-конференции рассказал журналистам, что планирует отдохнуть на "недорогом" курорте. "Я собираюсь на недорогой курорт - Египет. Думаю, что большинство украинцев меня том может встретить", - сказал Корниенко.

Депутат Николай Тищенко еще находится в раздумьях как и где ему встретить Новый год. "Новый год для меня - это семейный праздник. Потому конечно же буду праздновать его вместе с женой и сыном. С отдыхом пока не складывается. Планировали с женой заграницу съездить, в теплые края. Но уже несколько раз меняли даты из-за совещаний и других рабочих моментов. На сегодня вообще не понятно, удастся ли вырваться куда-то или нет", - пояснил нардеп.

Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа", как и президент Владимир Зеленский проведет зимние каникулы на западе страны.

"Буду на Западной Украине. Еду к себе в родной дом, которого у меня там уже нет, но остались воспоминания. У меня на Прикарпатье есть знакомые, к сестре в Раву-Русскую (Львовская область – Ред.) тоже заскочу. У меня там ничего нет, я свой дом продала, поэтому только считается, что еду домой, а на самом деле, дом у меня теперь в Киеве. У нас есть традиция - традиционный праздничный стол, колядки. Западная Украина этим славится, а Новый год я обычно не очень ярко отмечаю, ложусь спать. Еще в полночь могу немного посмотреть на мандарины и майонез, а потом ложусь спать", - делится планами Верещук.

Александр Качура, депутат фракции “Слуга народа” рассказал, что останется в Киеве. “Буду дома отмечать, так как у нас маленький ребенок. Поэтому будем дома с оливье и шампанским. Поэтому первый тост, а потом - шепотом, так как малыш будет спать. Поздравление президента будем в наушниках смотреть, чтобы не разбудить. У нас всегда собирались за большим столом семьями, но в этом году невозможно: кто-то болеет коронавирусом, а родители в возрасте”, - поделился нардеп.

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Автор: УНИАН