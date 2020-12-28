Перед новогодними каникулами депутатам фракции "Слуга народа" руководство настоятельно рекомендовало воздержаться от поездок на дорогостоящие курорты, такие как Мальдивы и Сейшелы, чтоб в прессе не спровоцировать скандала.
Читайте такжеНардепы разошлись на каникулы до 26 января"На сколько мне известно, поводом для такого запрета послужила еще и информация, о том, что Илья Павлюк, влиятельный человек на таможне и теневой куратор одной из групп в "Слуге народа" собрался с семьей, родственниками и соратниками-депутатами на Мальдивы", - говорит источник strana.ua во фракции.
Позже Евгения Кравчук, заместитель фракции СН рассказала в одном из интервью, что действительно такие просьбы поступали.
"Такая рекомендация есть. Это неприлично - отдыхать на дорогих курортах, когда в стране экономический кризис. Хотя, в большинстве, декларации моих коллег позволяют потратить большие средства на отдых. Это наше общее решение, ни у кого не возникало вопросов, почему", - сказала Кравчук.
Издание выясняло у некоторых депутатов СН, знают ли они где проведут новогодние праздники. Так, например, Давид Арахамия, глава фракции заявил, что его отпуск уже давно спланирован.
"Четыре дня хочу провести в Буковеле, но это если найду жилье. Пока с жильем очень трудно. А потом, планировал, обещал детям еще год назад поехать на Занзибар. Мы боялись ехать из-за коронавируса, но сейчас все переболели и теперь его не боимся”, - сообщил Арахамия.
Туры на остров Занзибар (Танзания) сейчас популярны. Это такая себе альтернатива Мальдивам. Тут тоже пляжи в стиле "баунти", местный колорит, традиции танзанийцев. В январе перелет и 7 ночей на Занзибаре с завтраками обойдутся как минимум 50 тыс. грн на двоих. Это цена за проживание в 3-звездочном отеле. Если речь идет об улучшенном питании и гостиницах классом выше - цена стартует от 80 тыс. грн.
Другой депутат Александр Корниенко, руководитель партии "Слуга народа" на итоговой пресс-конференции рассказал журналистам, что планирует отдохнуть на "недорогом" курорте. "Я собираюсь на недорогой курорт - Египет. Думаю, что большинство украинцев меня том может встретить", - сказал Корниенко.
Депутат Николай Тищенко еще находится в раздумьях как и где ему встретить Новый год. "Новый год для меня - это семейный праздник. Потому конечно же буду праздновать его вместе с женой и сыном. С отдыхом пока не складывается. Планировали с женой заграницу съездить, в теплые края. Но уже несколько раз меняли даты из-за совещаний и других рабочих моментов. На сегодня вообще не понятно, удастся ли вырваться куда-то или нет", - пояснил нардеп.
Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа", как и президент Владимир Зеленский проведет зимние каникулы на западе страны.
"Буду на Западной Украине. Еду к себе в родной дом, которого у меня там уже нет, но остались воспоминания. У меня на Прикарпатье есть знакомые, к сестре в Раву-Русскую (Львовская область – Ред.) тоже заскочу. У меня там ничего нет, я свой дом продала, поэтому только считается, что еду домой, а на самом деле, дом у меня теперь в Киеве. У нас есть традиция - традиционный праздничный стол, колядки. Западная Украина этим славится, а Новый год я обычно не очень ярко отмечаю, ложусь спать. Еще в полночь могу немного посмотреть на мандарины и майонез, а потом ложусь спать", - делится планами Верещук.
Александр Качура, депутат фракции “Слуга народа” рассказал, что останется в Киеве. “Буду дома отмечать, так как у нас маленький ребенок. Поэтому будем дома с оливье и шампанским. Поэтому первый тост, а потом - шепотом, так как малыш будет спать. Поздравление президента будем в наушниках смотреть, чтобы не разбудить. У нас всегда собирались за большим столом семьями, но в этом году невозможно: кто-то болеет коронавирусом, а родители в возрасте”, - поделился нардеп.
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