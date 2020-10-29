В ЕС призывают Украину как можно скорее возобновить эффективное функционирование антикоррупционной системы.

В Европейском союзе заявили, что решение Конституционного суда по электронному декларированию ставит под сомнение международные обязательства Украины.

Об этом говорится в комментарии Представительства Евросоюза в Украине на запрос корреспондента УНИАН.

"Мы отмечаем с большой обеспокоенностью, что влияние последнего решения Конституционного суда относительно составляющих частей антикоррупционного законодательства имеет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры Украины. Решение ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя относительно ее международных партнеров, в том числе ЕС", - отметили в Представительстве Евросоюза.

"Мы настоятельно призываем украинскую власть принять меры, чтобы как можно скорее восстановить условия для эффективного функционирования антикоррупционной системы Украины в соответствии с Конституцией Украины. Мы готовы предоставить помощь в избрании путей возвращения необходимой правовой определенности, направленной на обеспечение эффективной системы предотвращения коррупции в Украине", - заявили европейские дипломаты.

Также в Представительстве ЕС напомнили, что "рассматривают институты по борьбе с коррупцией, созданные на запрос украинского народа, как основу для преобразования Украины и скорейшей политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС".

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"Масштабная и беспрецедентная помощь Европейского Союза, в том числе финансовая, по этой причине связана с антикоррупционной инфраструктурой, которая работает независимо, эффективно и свободно от политического или иного давления", - говорится в заявлении.

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27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций. Однако, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ к реестру.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

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Автор: Виталий Саенко