Верховная Рада с 17 по 20 ноября должен рассмотреть законопроекты, которые позволят урегулировать кризис вокруг КС.

Председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя парламентской фракции" СН "Александр Корниенко не исключает регистрации в парламенте "поправочного спама" к законопроектам по урегулированию ситуации вокруг Конституционного суда.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос о законопроектах, направленных на решение конституционного кризиса.

"Есть несколько законов. Я думаю, что один из тех законов, которые более правильно выписаны с точки зрения юридической техники и более общие, такие как закон Совгири и Вениславского (проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Конституционном Суде Украины" (относительно порядка рассмотрения дел Конституционным Судом Украины), №4319 - УНИАН), - у него тоже есть шансы на принятие. Единственное что, к сожалению, возможно, не получится принять в целом. И будет между первым и вторым чтением... Мы ожидаем "поправочный спам" от тех коллег, которые вносят представление в Конституционный суд. Я думаю, что они будут "поправочным спамом" тоже, к сожалению, заниматься", - сказал Корниенко.

В свою очередь глава фракции "СН" Давид Арахамия не исключил, что профильный комитет примет решение о поддержке какого-то доработанного законопроекта.

"Это может быть какая-то сублимация нескольких законопроектов... И у нас будет новый законопроект. Это тоже такой вероятный сценарий", - сказал он.

Конституционный кризис в Украине

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект №4304, которым предлагается восстановить нормы е-декларирования, которые были отменены Конституционным судом. Авторами проекта закона "о возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины" являются председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и члены различных фракций парламента, в частности,"ЕС", "Голос" и "Слуга народа".

4 ноября депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря сообщила, что с целью выхода из конституционного кризиса парламентарии разработали законопроект, которым, среди прочего, предлагают определять законом процедуры рассмотрения в Конституционном суде дел, в настоящее время эти процедуры предусмотрены регламентом суда. Также, по ее словам, депутаты работают над разработкой законопроекта О Конституционном производстве.

Разумков заявлял, что Верховная Рада с 17 по 20 ноября рассмотрит законопроекты, что позволят урегулировать кризис вокруг КС.

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Автор: Татьяна Поляковская