Председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя парламентской фракции" СН "Александр Корниенко не исключает регистрации в парламенте "поправочного спама" к законопроектам по урегулированию ситуации вокруг Конституционного суда.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос о законопроектах, направленных на решение конституционного кризиса.
"Есть несколько законов. Я думаю, что один из тех законов, которые более правильно выписаны с точки зрения юридической техники и более общие, такие как закон Совгири и Вениславского (проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Конституционном Суде Украины" (относительно порядка рассмотрения дел Конституционным Судом Украины), №4319 - УНИАН), - у него тоже есть шансы на принятие. Единственное что, к сожалению, возможно, не получится принять в целом. И будет между первым и вторым чтением... Мы ожидаем "поправочный спам" от тех коллег, которые вносят представление в Конституционный суд. Я думаю, что они будут "поправочным спамом" тоже, к сожалению, заниматься", - сказал Корниенко.
В свою очередь глава фракции "СН" Давид Арахамия не исключил, что профильный комитет примет решение о поддержке какого-то доработанного законопроекта.
"Это может быть какая-то сублимация нескольких законопроектов... И у нас будет новый законопроект. Это тоже такой вероятный сценарий", - сказал он.
Конституционный кризис в Украине
- 16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.
- В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.
- 28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.
- 27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
- 28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
- В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.
- Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".
- Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.
- 2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект №4304, которым предлагается восстановить нормы е-декларирования, которые были отменены Конституционным судом. Авторами проекта закона "о возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины" являются председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и члены различных фракций парламента, в частности,"ЕС", "Голос" и "Слуга народа".
- 4 ноября депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря сообщила, что с целью выхода из конституционного кризиса парламентарии разработали законопроект, которым, среди прочего, предлагают определять законом процедуры рассмотрения в Конституционном суде дел, в настоящее время эти процедуры предусмотрены регламентом суда. Также, по ее словам, депутаты работают над разработкой законопроекта О Конституционном производстве.
- Разумков заявлял, что Верховная Рада с 17 по 20 ноября рассмотрит законопроекты, что позволят урегулировать кризис вокруг КС.
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