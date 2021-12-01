Нардеп посоветовал Зеленскому отобрать у него еще и адвокатское удостоверение.

Депутат от ОПЗЖ Илья Кива отреагировал на решение аттестационной комиссии МОН отменить решение о присуждении ему ученой степени кандидата наук по госуправлению.

Реакция нардепа появилась в его Telegram.

"Все, что вы, *** , у меня забрали – я верну, а за тех, кто в этом участвовал, теперь, как православный, буду молиться, знаю и вспомню каждого. Вы уже заканчиваете, а я только начал", – заявил Кива.

Илья Кива предложил президенту Владимиру Зеленскому отобрать у него адвокатское удостоверение.

Читайте такжеБлинкен о "госперевороте" в Украине: дестабилизация ситуации является частью тактики РоссииКак писал УНИАН, вечером 30 ноября в МОН пересмотрели решение Института подготовки кадров госслужбы занятости и лишили Илью Киву возможности получить научную степень по госуправлению.

Руководителя спецсовета, научного руководителя и оппонентов лишили права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет.

Что предшествовало

26 апреля нардеп Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению.

16 ноября он заявил, что вслед за изъятием наградного оружия его также лишили звания кандидата наук.

Как Кива защищал диссертацию

На защиту кандидатской диссертации Киви не пускали журналистов "без аккредитации", а трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудитории в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости.

По данным движения "Честно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности Правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право. Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме.

Выйдя из аудитории после защиты, Кива сказал, что теперь "научное сообщество стало сильнее".

СМИ выяснили, что депутат добавил к своей диссертации справку с поддельной подписью и отметил конференции, в которых не участвовал.

Научного руководителя Кивы, Владимира Гурковского, который помогал депутату с диссертацией, уволили.

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Автор: Виолетта Орлова