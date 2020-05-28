Каждый четвертый киевлянин готов голосовать за кандидата в мэры от "Слуги народа" – социология

Виталий Кличко продолжает лидировать, а конкуренцию может ему составить Александр Ткаченко. Согласно исследованию Центра "Социологический мониторинг", за действующего мэра Киева готовы проголосовать более 40% опрошенных.

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В свою очередь, конкуренцию мэру может составить только кандидат от "Слуги народа". 26,5% опрошенных готовы проголосовать за кандидата в мэры столицы от СН, как свидетельствует исследование.

Виталия Кличко готовы поддержать 42,5% опрошенных, Андрея Пальчевского - 12,4%, Александра Ткаченко - 7,2%, а Сергея Притулу - 6,8%.

"У Кличко не только высокий рейтинг, но и антирейтинг. Согласно исследованию, сильный кандидат от "Слуги народа" может составить конкуренцию во втором туре. Но президентской партии мешает неопределенность. Им как можно быстрее необходимо выбрать сильного кандидата и начинать борьбу за кресло мэра", – рассказал директор Центра "Социологический мониторинг" Дмитрий Дмитрук.

По словам экспертов, высокий потенциал противостоять Кличко имеет Александр Ткаченко.

"У него хорошая динамика. Киевляне воспринимают его серьезнее, чем других потенциальных кандидатов от "слуги". Если Ткаченко начнет более активную кампанию, а его будет поддерживать партия и президент, – у него хорошие шансы во втором туре", – отметил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Что касается позиций Андрея Пальчевского, эксперты считают, что его рейтинг временный.

"Он быстрее начал рекламную кампанию. Очень активную, но на этом все закончится. Он ассоциируется в основном с пророссийскими силами. И сейчас он на втором месте, ведь активно не начала кампанию "Слуга народа", – пояснил Фесенко.

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