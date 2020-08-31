В суде обсудят требования компенсации со стороны родственников.

В понедельник, 31 августа, в Нидерландах возобновятся слушания по делу о крушении малайзийского рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

Читайте такжеНидерланды начали новое расследование по катастрофе MH17Об этом говорится в сообщении в Twitter суда.

Одной из главных тем для обсуждения во время слушаний станут требования компенсации со стороны родственников. Также суд рассчитывает заслушать защиту относительно требований дополнительного расследования.

В рамках этих слушаний ожидается три сессии продолжительностью по две недели каждая: с 31 августа по 11 сентября, с 28 сентября по 9 октября и со 2 по 13 ноября.

Первый блок собираются использовать для обсуждения позиций юридических советников родственников, защиты и прокуратуры и принятия решений по данному вопросу в случае необходимости. Суд поднимет вопрос относительно того, до какого времени должны быть поданы все требования о компенсации.

Кроме того, суд должен заслушать доклады от защиты относительно прогресса в формулировании новых требований о дополнительных расследованиях.

Катастрофа MH17 на Донбассе: что известно

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территории Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная совместная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 является российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), который руководил «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был «председателем 2-го отдела ГРУ «ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был главарем «разведывательного батальона» боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17.

Катастрофа MH17 на Донбассе: последние новости

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Автор: Катерина Шварц