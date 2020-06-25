"Пока не найдем вакцину": Шмыгаль объяснил, сколько еще продлится карантин в Украине

Кабмин ждет, пока появятся инструменты, чтобы контролировать летальность болезни, объяснил Шмыгаль.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, как долго еще продолжатся карантинные ограничения в Украине.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о том, прошла ли уже Украина пик «коронавирусного» кризиса, пишет НВ.

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По словам премьера, сегодня ни одно правительство и ни одна страна не могут спрогнозировать, «когда закончится COVID-19 и когда закончится карантин».

«Пока мы видим, что и июнь, и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших или меньших, но мы от них не откажемся. Более того, мы будем жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не найдем протокол лечения, лекарство, вакцину или что-то, что сможет нам [помочь] управлять летальностью», - убежден Шмыгаль.

Он напомнил, что коронавирусная инфекция страшна своими последствиями и привел статистические данные.

«Если летальность этой болезни сегодня в Украине между 2,5-2,9%, то классический грипп - это до 1%, около 0,8% людей умирает. Здесь [в случае COVID-19] почти втрое больше. Причем же есть страны, где эта летальность превышает 10%. Это каждый десятый человек - это действительно страшно, это катастрофа», - констатировал Шмыгаль.

Поэтому, считает он, основной принцип - «уничтожить летальность от болезни».

«Если от болезни умирает ноль людей, можно болеть, это не страшно. Переболели, насморк, температура - вылечились, страна живет, работает без ограничений. Конечно, эпидемия - неприятно, но не смертельно, как говорится. Вот это цель. То есть мы должны довести страну с наименьшими потерями до момента нахождения лекарства», - отметил премьер.

Только тогда, по его мнению, можно полностью снять карантин «и жить обычной жизнью, развиваться и думать о будущем».

«До этого времени мы будем жить в режиме сохранения каждой человеческой жизни. И здесь уже тогда начинаются морально-этические проблемы, которые сопоставляются с проблемами экономическими, и необходимо постоянно искать некий баланс, чтобы не угробить экономику. И одновременно - спасти как можно больше человеческих жизней, независимо какого возраста, пола, в каком состоянии находится человек, - но это высшая ценность, безусловно», - заключил Шмыгаль свое мнение.

Напомним, 25 июня в Украине был установлен новый антирекорд - за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 994 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 349 пациентов выздоровели.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 40 008 человек, из них 17 758 выздоровели, летальных исходов - 1067.

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