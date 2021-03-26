В Министерстве иностранных дел определили семь направлений в стратегии публичной дипломатии для улучшения имиджа Украины в мире.
Читайте такжеРоссия должна прекратить переводить ответственность за выполнение Минских соглашений на других-МИДКак передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.
Министр рассказал, что на этой неделе в МИД была принята стратегия публичной дипломатии на 5 лет.
"На ее основе мы будем развивать позитивный имидж Украины за рубежом и общаться с партнерами. Впервые в Украине мы официально формулируем и определяем семь направлений публичной дипломатии. Это культурная дипломатия, экспертная, экономическая, кулинарная, цифровая, научно-образовательная и спортивная дипломатия", - сказал Кулеба.
Также, по его словам, определены пять принципов, по которым будет функционировать публичная дипломатия.
"Первый принцип - это проектный менеджмент. Мы не можем оставаться в матрице бесконечных процессов, нужно перенастраивать рабочее мышление и рабочие подходы на новые алгоритмы - это алгоритмы проектного менеджмента с четко поставленными целями и измеряемыми и ощутимыми результатами. Второй принцип - это инновационность. Мир движется очень быстро, и мы должны стать адептами инноваций в продвижении интересов Украины в мире и укреплении ее репутации. Третий принцип - это уважение к культурному разнообразию. Субъекты публичной дипломатии в своей деятельности должны учитывать все культурные особенности разных народов мира", - отметил Кулеба.
"Четвертый принцип - это человекоцентричность. В основе нашей работы - человек и его интересы в мире. И пятый принцип - это ответственность. Что бы мы не делали, мы должны всегда помнить, что мы должны оставаться в рамках национального законодательства и Украины и тех стран, где мы работаем, норм международного права и общепризнанных этических норм", - рассказал Кулеба.
Кроме того, в стратегии впервые систематизировано, что именно в каждом отдельном государстве Украина конкретно будет доносить в ключевых сообщениях и при каких обстоятельствах.
Министр добавил, что репутация Украины в мире будет укрепляться системно, последовательно и целостно.
"Впервые мы вводим пятилетнее планирование. Стратегия ставит четкие и измеряемые цели и задачи публичной дипломатии на 2021-2025 годы. В основе нашей стратегии остается национальный бренд Ukraine NOW", - резюмировал глава МИД.
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