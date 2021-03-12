Общая стоимость конфискованного имущества клуба составила $200 млн.

Имущество расформированного в 2016 году футбольного клуба «Металлист» нужно вернуть обратно в коммунальную собственность города Харькова. С таким заявлением выступил глава Харьковского облсовета Артур Товмасян.

«Первое: мы должны провести аудит всей собственности «Металлиста», которая находится в подчинении области. Второе: после проведения аудита мы все это имущество должны передать городу Харькову, поскольку именно его нынешнее руководство в лице Игоря Терехова взяло на себя обязательства вместе с Александром Ярославским возродить гордость города и области - футбольный клуб «Металлист». Считаю, что это будет правильным шагом», - сказал Товмасян на сессии облсовета 11 марта.

Читайте также"Будем участвовать в Лиге чемпионов": Ярославский - о предстоящем возрождении Металлиста (видео)«Металлист» находился в городской собственности до 2007 года, однако накануне Чемпионата Европы по футболу 2012 года был передан на баланс области. В 2013 году клуб был продан олигарху Сергею Курченко, а после его бегства из страны имущество «Металлиста» было конфисковано и 11 апреля 2018 года вновь возвращено области. Общая стоимость конфискованного имущества клуба составила $200 млн.

«Металлист» является серебряным и шестикратным бронзовым призером чемпионатов Украины.

«Считаю, что это правильное решение. Чем чаще «Металлист» будет побеждать, тем быстрее будет развиваться и город, и область», - сказал Товмасян по поводу возвращения имущества «Металлиста» городу.

Напомним, ранее и.о. мэра Харькова Игорь Терехов сообщил о договоренности с бывшим владельцем футбольного клуба бизнесменом Александром Ярославским о начале совместной работы по возрождению ФК «Металлист».

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Автор: УНИАН