Реформа децентрализации должна была бы дать ото мощный толчок к развитию, отмечает Суслова.

Местное самоуправление - это фундамент построения богатой Украины. Ведь от успеха местных общин зависит будущее всего государства. Такую точку зрения в День местного самоуправления на своей странице в Facebook высказала лидер Женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова. По ее словам, Украина имела возможность предоставить региональным общинам шанс на развитие, однако не воспользовалась ею.

"Казалось бы, реформа децентрализации должна была дать территориальным общинам мощный толчок к развитию местной инфраструктуры, улучшению медицины и образования, социальной защиты и тому подобное. Все это должно произойти за счет справедливого перераспределения государственных средств в пользу территориальных общин. Ведь органам местной власти лучше знать, на какие первоочередные нужды тратить средства, которые приоритетные направления финансировать. К сожалению, государство переложило на органы местного самоуправления непосильное бремя", — констатирует Ирина Суслова.

Читайте такжеНа местах внедряют 150 проектов решений, разработанных Женским движением "За будущее"Она напомнила, что во время реформы децентрализации правительство отказалось от финансирования медицинских и образовательных учреждений, переложило на местные бюджеты компенсацию льготного проезда в общественном муниципальном транспорте и тому подобное. Как результат, местные общины стали финансово зависимыми от государства почти на 70%.

"Ежегодно не хватает более 50 млрд грн на финансирование первоочередных потребностей. К тому же в бюджете текущего года правительство сократило на 98 млрд грн межбюджетные трансферты на содержание медицинских, образовательных учреждений, заработную плату бюджетникам. Зато несмотря на острый дефицит средств, мощная команда партии "За майбутнє", а это 4000 депутатов всех уровней, среди которых 1495 женщин-членов Женского движения "За майбутнє", демонстрируют на местах высокие результаты", — говорит лидер крупнейшего Женского движения Украины.

В частности, по инициативе местных депутаток 12 областных, районных и городских советов в этом году приняли целевые программы по противодействию домашнему насилию. В трех ОТГ Волынской области обустроили комнату матери и ребенка в помещениях Центров предоставления административных услуг. В Одессе принято решение о создании Медико-реабилитационного центра для участников боевых действий.

"А на Хмельнитчине нашим женщинам-депутатам удалось застраховать за средства областного бюджета медицинских работников, наладить совместную работу по предупреждению буллинга среди школьников, обеспечить финансирование областного сердечно-сосудистого центра и впервые в Украине приобрести за счет области дорогостоящее современное оборудование для пациентов противоопухолевого центра. Я очень благодарна нашим женщинам и всем, кто не опустил руки и отдает все силы, управленческий опыт и профессиональные знания служению людям, развития своих городов, поселков, а значит — лучшему будущему Украины", — подытожила лидер женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова.

Автор: Григорий Бондарь