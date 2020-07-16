Депутаты уволили руководителя Аппарата Рады

Вячеслав Штучный сам подал заявление на увольнение с должности.

Парламент уволил Вячеслава Штучного с должности руководителя Аппарата Верховной Рады.

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Как передает корреспондент УНИАН, за постановление "Об увольнении В.Штучного с должности руководителя Аппарата Верховной Рады" (№ 3850) проголосовали 307 народных депутатов.

В постановлении сказано, что Штучный подал заявление на увольнение. Вопрос на заседании ВР не обсуждался.

Как сообщал УНИАН, Рада назначила Штучного на должность руководителя Аппарата ВР 20 сентября 2019 года.

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