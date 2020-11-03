Политолог Вадим Денисенко прокомментировал вчерашнее выступление Зеленского в программе "Свобода слова" и объяснил, почему председателю КСУ ничего не будет за операции с землей в оккупированном Крыму.

"Вчера в эфире программы "Свобода слова" Зеленский возмущался, что председатель Конституционного суда Тупицкий на пресс-конференции на всю страну признал, что купил землю в оккупированном Крыму и не задекларировал ее. Возмущался, как и все мы. Но могу вам сказать, чем это возмущение закончится для Тупицкого: ничем", - пишет Вадим Денисенко на Depo.ua.

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"Глава Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз Автономной республики Крым. Он оформил договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах. Нарушение действующего законодательства? Да. Сотрудничество с оккупационными властями? Да. Недостоверное декларирование? Да. Но все это мы уже проходили, - пишет политолог. -Тупицкий лишь повторил историю директора НАБУ Артема Сытника, который годом ранее, в 2017-м продал в оккупированном Крыму участок земли, оформленный на его жену Анну Сытник, россиянам, и уплатил налоги и сборы в бюджет РФ. Ни в декларации жены, ни в декларации самого Артема Сытника средства от продажи не отражены. Нарушения действующего законодательства? Да. Сотрудничество с оккупационными властями? Да. недостоверное декларирование? Да. Понес ли Сытник хоть какую-то ответственность за это? Нет".

"Что же вчера мы увидели на "Свободе слова"? Президент или не в курсе прецедента с Сытником, или перед нами разыграли показательную порку председателя КСУ, чтобы успокоить народ. Без последствий для Тупицкого. Доказано Сытником", - заявил Вадим Денисенко.

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Автор: УНИАН