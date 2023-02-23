Кулеба отметил, что голосование на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций доказало, что глобальная поддержка Украины прочная.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил страны, которые поддержали резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о мире в Украине, а также подчеркнул, что это мощный сигнал того, что мировая поддержки Украины не ослабевает.

"Благодарен всем странам, которые поддержали важнейшую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН "Принципы Устава ООН, которые лежат в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине". Эта резолюция – это мощный сигнал неослабляющейся мировой поддержки Украины", – отметил он в Twitter.

Соответствующую резолюцию президент также назвал мощным свидетельством солидарности мирового сообщества с украинским народом в контексте годовщины полномасштабной агрессии РФ и мощным проявлением глобальной поддержки украинской формулы мира.

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Кроме того, на принятие этого решения отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что голосование на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций доказало, что глобальная поддержка Украины прочная.

"141 страна-член ООН через голосование в поддержку резолюции Генеральной ассамблеи ООН четко заявила, что Россия должна прекратить ее незаконную агрессию. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. Через год, как Россия начала свое полномасштабное вторжение, глобальная поддержка для Украины остается прочной", – подчеркнул Кулеба в микроблоге Twitter.

Также на это событие отреагировали в Раде. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявил, что это беспрецедентно важное решение.

"Беспрецедентно важное решение – Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, которая призывает РФ остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины, а также закрепляет основные положения украинской "формулы мира", предложенной президентом Украины Владимир Зеленский. И это накануне года с начала полномасштабного вторжения. Мощный сигнал для агрессора – мир за справедливость, правду и Украину. За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран-членов стран. Победим!" – говорится в сообщении.

Резолюция Генассамблеи ООН по войне в Украине

23 февраля 2023 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию о всеобъемлющем, справедливом и длительном мире в Украине в соответствии с Уставом ООН. Документ поддержали во время чрезвычайной специальной сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

За резолюцию проголосовали 141 страна-член ООН, воздержались – 32 государства. Против проголосовали 7 стран: Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали.

Известно, что проект резолюции презентовали совместно Украина и более 70 других стран, которые стали соавторами документа.

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