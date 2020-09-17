Обнародовано видео с самолета, на котором эвакуировали мэра Харькова.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес доставлен в немецкую клинику "Шарите", его состояние тяжелое.

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Об этом сообщил бизнесмен Павел Фукс в Telegram.

"Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику "Шарите". Состояние тяжелое, но он в сознании - обменялись парой слов с ним по видеосвязи", - говорится в сообщении.

Он также обнародовал видео с самолета, на котором эвакуировали мэра Харькова.

Кернес заболел коронавирусом: что известно

Кернес не появляется на публике около трех недель – в последний раз он участвовал в публичных мероприятиях на День города, 23 августа. Утром 11 сентября у здания 17-й городской больницы журналисты заметили автомобиль Toyota с номерами "0202" - такие же цифры присутствуют на номерах нескольких машин, которыми пользуются Геннадий Кернес, его охрана и оцепление.

61-летний Геннадий Кернес - один из претендентов на пост Харьковского городского головы на очередных местных выборах 25 октября 2020 года. Летом 2020 года он заявил, что идет на выборы вместе с партией "Блок Кернеса-Успешный Харьков". В случае победы Кернес в третий раз будет мэром Харькова.

14 сентября ZN.UA со ссылкой на источники в офисе президента сообщило, что мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом и впал в кому.

Харьковский горсовет официально опроверг информацию о том, что городской голова Геннадий Кернес якобы впал в кому. При этом там подтвердили, что мэр на больничном, но не стали уточнять диагноз.

Позже "Украинская правда" со ссылкой на директора Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрия Сидоренко подтвердила, что у Кернеса - коронавирус. Его состояние стабильно тяжелое, но он в сознании. У Кернеса диагностировали пневмонию и подтвердили заболевание коронавирусом.

17 сентября Telegram-канал Харьков NOW сообщил, что Кернеса госпитализировали из-за обострившихся хронических заболеваний. По информации Newsroom, харьковского мэра будут лечить в клинике Charite.

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Автор: Андрей Василюк