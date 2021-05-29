Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возможное присутствие российской армии на территории Беларуси будет создавать большой вызов для Украины.

В Вильнюсе 31 мая руководители органов по национальной безопасности Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши рассмотрят российские угрозы с территории Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Сегодня именно Россия заинтересована в том, чтобы то действо, которое сегодня происходит вокруг Беларуси, чтобы так происходило. Для нас это вызов. Этот вызов для нас очень велик. И поэтому я имею поручение президента Владимира Александровича Зеленского, - я уже в понедельник должен отбыть в Вильнюс, там будет встреча пяти секретарей Совета нацбезопасности и обороны", - заявил Данилов.

Он уточнил, что встретится в Вильнюсе с коллегами из трех стран Балтии и Польши.

"Для нас это очень большой вызов - если российские войска зайдут на территорию Беларуси, они и так дружественные государства (РФ и Беларусь - УНИАН), - если там будет присутствие российской армии, это 1084 км дополнительного границы. Для нас это вызов с учетом того, что у нас происходит на территории Донецкой и Луганской областей, оккупированном Крыму", - заявил Данилов.

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Посадка самолета Ryanair в Минске

24-26 мая авиакомпании начали отказываться от полетов в воздушном пространстве Беларуси из-за произошедшего с самолетом Ryanair Афины-Вильнюс.

23 мая борт экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании. Однако в результате власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси.

Событие вызвало реакцию в мировом сообществе, появилась информацию о том, что рейс посадили под давлением властей.

Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.

В Европейском Союзе начали подготовку новых ограничительных мер против власти Беларуси, а в МИД Украины подготовили против режима Лукашенко санкционные предложения для СНБО.

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Автор: Олег Давыгора