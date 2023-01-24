Иван Лукеря опубликовал заявление на увольнение.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря подал в отставку. Он заверил, что решение было принято еще в начале года.

"Решение мною было принято в начале года, однако, к сожалению, из-за политических и бюрократических обстоятельств совпало на эту неделю юридическое оформление. К сожалению", - написал Лукеря в Facebook.

При этом он пообещал в скором времени рассказать о своих планах на будущее. Кроме того, Лукеря опубликовал фото заявления на увольнение.

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По данным СМИ, в Кабмине готовят кадровые изменения.

Первый кандидат на увольнение-министр топлива и энергетики Герман Галущенко.

Также СМИ сообщают о возможной отставке министра спорта Вадима Гутцайта, который возглавил НОК, и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина.

Напомним, 22 января стало известно, что и. о. министра развития общин и территорий Василий Лозинский уволен с занимаемой должности. Накануне его задержали при получении взятки на сумму $400 тыс.

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