Цель россиян - сорвать вакцинацию в Украине в будущем, независимо от препарата, и навязать украинцам вакцину Спутник V, заключил эксперт.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак получил от президента Владимира Зеленского задачу отразить российскую информатаку на вакцинацию в Украине.

Об этом сообщает политический эксперт, блоггер Сергей Быков.

"На Банковой понимают, что цель российской пропаганды сегодня - сорвать вакцинацию в Украине. Президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак провели экстренное совещание, по результатам которого Зеленский поручил главе Офиса противодействовать попыткам России сорвать вакцинацию в стране. На базе Центра борьбы с дезинформацией, который курирует глава ОП, уже готовятся соответствующие меры", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Россия запустила мощную волну дезинформации о вакцинации в Украине. По его словам, смерть женщины-военнослужащего в Одесской области якобы после вакцинации, а также аптекаря в Черновцах стали главным оружием российской пропаганды, активизировали обсуждение этих тем в сети.

"Понятно, что в этих трагических случаях Кремль через своих агентов обвиняет власть и якобы "плохой" препарат от коронавируса CoviShield (AstraZeneka).

Конечно, российским пропагандистам безразлично, что связь вакцины со смертями никоим образом не доказана. И что в обоих умерших были хронические патологии. Ведь враг своей ложью стремится полностью уничтожить доверие украинцев к вакцинации", - написал Быков.

Блогер добавил, что глава государства доверил Ермаку скоординировать украинские усилия в инфополю, чтобы переломить ситуацию, и напомнить, что вакцина, которую закупает Украина, признана безопасной в мире.

"Это правда, ведь ею прививаются в Великобритании и Канаде, ее безопасность и действенность признана ВОЗ. На сегодняшний день Банковая собирает информацию об источниках и агентов влияния россиян в Украине, которые распространяют пропаганду. Рассматриваются как источники Виктора Медведчука, так и лично Петр Порошенко. Вчерашние обыски в "Украинском выборе" кума Путина - это один из пунктов плана Ермака. Кроме этого, глава Офиса президента будет поднимать вопрос противодействия антивакцинальной пропаганде на СНБО. Цель россиян - сорвать вакцинацию в Украине в будущем, независимо от препарата, и навязать украинцам вакцину Спутник V, эффективность которой не доказана. Задача Ермака - не допустить этого", - заключил Быков.

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Автор: Иван Бойко