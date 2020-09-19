Ермак напомнил, что представители СБУ и Офис генпрокурора уже дали четкий ответ относительно того, что происходило вокруг операции по задержанию боевиков ЧВК «Вагнера».

Руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак заявил, что обнародованная в отдельных средствах массовой информации информация о якобы проведении в Офисе главы государства совещания, на котором обсуждался срыв спецоперации по задержанию боевиков "частной военной компании Вагнера", является выдумкой от начала и до конца.

Об этом он сказал в эфире Свободы слова Савика Шустера 18 сентября, информирует пресс-служба Офиса главы государства.

"Это детективная история, которая была придумана с самого начала до конца. Взято несколько фактов из реальности, добавлены художественные вымыслы – и создалась масштабная история, которая действительно впечатляет", - отметил Ермак.

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Он напомнил, что представители соответствующих органов, в частности Службы безопасности и Офиса генерального прокурора Украины, уже дали четкий ответ относительно того, что происходило вокруг так называемой операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В то же время руководитель Офиса президента подчеркнул, что в течение боевых действий на Донбассе украинская разведка и соответствующие службы документировали всех лиц, участвующих в войне против Украины.

"Это продолжается и до сих пор. И именно факты этого документирования были "слиты" в СМИ. К сожалению, это нанесло очень серьезный удар по нашим органам. После этого инцидента им будет гораздо труднее выполнять эту работу", – сказал Ермак.

По его словам, в специальных службах работает много людей, которые ежедневно рискуют своей жизнью, защищая Украину.

"Поэтому это досадный случай, когда политики, представители медиа, желая получить - кто "лайки" в фейсбуке, кто – политические дивиденды, используют пропаганду против Украины и, к сожалению, принимают в ней участие", – заметил руководитель Офиса президента.

Задержание боевиков "Вагнера": что известно

29 июля в Беларуси задержали боевиков из ЧВК "Вагнера", 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По информации правоохранительных органов Беларуси, к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании.

Беларусь обратилась к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков. Все 28 человек, среди которых 9 граждан Украины подозреваются в участии в террористической организации.

14 августа Беларусь выдала России 32 задержанных под Минском "вагнерівців".

18 августа главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook со ссылкой на собственные источники написал, что ситуация с появлением в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера" была якобы частью секретной операции СБУ и ГУР Минобороны по их задержанию, которая сорвалась из-за утечки информации в Офисе президента.

В Офисе президента, Службе внешней разведки и СБУ опровергли эту информацию.

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Автор: УНИАН