Такая возможность возникла после решения Киевского апелляционного суда по поводу его заочного ареста.

В Офисе генерального прокурора заявили о возможности начала процедуры экстрадиции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, подозреваемого в захвате власти.

Читайте такжеАзарову объявили о подозрении в госизмене за "Харьковские соглашения"Об этом говорится на Facebook-странице Офиса генпрокурора.

«В настоящее время сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования», – говорится в сообщении.

Такая возможность возникла после решения Киевского апелляционного суда относительно заочного ареста Януковича.

Дело о захвате власти Януковичем: подробности

Речь идет об уголовном производстве, в рамках которого расследуются обстоятельства незаконного увеличения Януковичем объема своих властных полномочий в сентябре – октябре 2010 года путем внесения изменений в Конституцию.

В мае 2020 года Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

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Автор: Катерина Шварц