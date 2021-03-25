Определение суда первой инстанции об избрании экс-президенту меры пресечения в виде содержания под стражей оставили без изменений.

Суд не удовлетворил апелляцию на арест экс-президента Виктора Януковича по делу об узурпации власти.

Читайте такжеАзарову объявили о подозрении в госизмене за "Харьковские соглашения"Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда.

«Определение следственного судьи Печерского райсуда от 4 мая 2020 года..., которым было удовлетворено ходатайство органа досудебного расследования... и избрана мера пресечения в отношении подозреваемого Януковича Виктора Федоровича, оставить без изменений. Поданную апелляционную жалобу... оставить без удовлетворения», - зачитал председательствующий судья фрагмент из резолютивной части решения.

Дело о захвате власти Януковичем: подробности

Как сообщили в Офисе генпрокурора, речь идет об уголовном производстве, в рамках которого расследуются обстоятельства незаконного увеличения Януковичем объема своих властных полномочий в сентябре – октябре 2010 года:

«Эти полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения в неконституционный способ действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которой Законом Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения».

В мае 2020 года Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Катерина Шварц, Антонина Доломанжи