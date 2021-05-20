В ближайшее время электоральная «карта» Украины изменится.

Такое мнение высказал политолог Вадим Карасев.

Он проанализировал результаты опросов, проведенных социологической группой «Рейтинг» в 2021 году.

«Тенденции, куда все будет двигаться, видны уже сегодня. Рейтинги «Слуги народа» и «Удара» растут, ЕС и ОПЗЖ – снижаются. Квартал – достаточный промежуток для оценки, поэтому сравниваю данные за февраль с сегодняшними. У «Слуги народа» было 19,7, стало 24,8%. ЕС упал с 16,2 до 13,5%, ОПЗЖ – с 14,2 до 13,2%. У «Силы и чести» показатели уже длительное время колеблются в районе 5%», – написал политолог.

Карасев предположил, что партия «УДАР» сможет пройти в парламент следующего созыва.

«Обращает на себя внимание уверенный рост «УДАРа Виталия Кличко»: с 3,2 до 4,0%. С учетом погрешности, партия уже претендует на преодоление 5% барьера», – подытожил он.

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Автор: Григорий Бондарь