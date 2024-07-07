'Две вещи': Кулеба раскрыл, чего Украина ждет от саммита НАТО

По его словам, речь идет о решении по усилению обороноспособности и шагах к вступлению в Альянс.

Украина имеет два основных ожидания от юбилейного 75-го саммита НАТО, который пройдет на этой неделе в Вашингтоне.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Киеве, передает "РБК-Украина". По его словам, одним из главных ожиданий является существенный шаг относительно членства в Альянсе.

"Наши ожидания от саммита, что комплекс решений, которые там будут приняты, будет означать две вещи: существенное усиление нашей обороноспособности, особенно в сфере ПВО, и существенный шаг к членству в НАТО", - сказал глава украинского МИД. Видео дня

Саммит НАТО в США

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс заявил, что на саммите НАТО на следующей неделе Украине предложат "конкретные пути" для ускорения членства в Альянсе.

В итоговой декларации будущего саммита страны-члены НАТО подтвердят, что Украина станет членом Альянса в будущем. Впрочем, конкретная формулировка еще согласовывается.

4 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не получит приглашение на вступление в НАТО во время юбилейного саммита организации, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

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