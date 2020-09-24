По словам президента, длительный режим прекращения огня позволит предпринять следующие шаги на пути к мирному урегулированию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим тишины на Донбассе хрупкий и нестабильный, но он должен продолжаться.

Читайте такжеОккупация Крыма и агрессия России на Донбассе: Зеленский выступил в ООН (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе. Мероприятие транслировал офис президента Украины в Facebook.

«Прежде всего, возвращение мира в Украину - это главная моя задача как президента Украины, над которой сначала каденции мы работаем в формате 24/7, и мы смогли достичь прогресса на этом пути по сравнению с предыдущими годами», - заявил он.

Зеленский отметил, что на Донбассе режим прекращения огня длится почти 2 месяца, и он самый длинный с начала войны.

«Да, время от времени есть попытки сорвать это перемирие, но существующая тишина, пока хрупкая и не до конца стабильная, обязательно должна продолжаться, ведь она позволит предпринять следующие шаги на пути к мирному урегулированию», - добавил глава государства .

В то же время он отметил, что в процессе установления мира на Донбассе Украине нужна помощь международных партнеров, в том числе и Словакии. «Мы высоко ценим их усилия и их постоянную поддержку, в частности солидарность в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, непризнание российской аннексии Крыма и поддержку санкционной политики в отношении РФ», - подчеркнул президент.

Режим тишины на Донбассе: детали

22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к соглашению относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля. 6 сентября враг нарушил режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.

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Автор: Константин Гончаров