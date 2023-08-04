Уже известны две кандидатуры на замену Дмитрию Кулебе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба может уйти в отставку. В Офисе президента снизили доверие к 42-летнему дипломату.

Как пишет ZN.UA, хоть президент Владимир Зеленский и благосклонен к Кулебе, но влияние главы МИД снизилось в вопросах назначений послов и в сфере принятия внешнеполитических решений.

"Причина уменьшения влияния министра иностранных дел - в том, что президентский консильери Ермак видит в Кулебе конкурента не только на внешнеполитическом треке, но и в поставке информации для Зеленского", - информирует издание.

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Заменить Кулебу может замглавы ОП Андрей Сибига. Альтернативный кандидат - председатель комитета парламента по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

"Назначение Мережко новым главой МИД продемонстрирует, что недоверие президента к дипслужбе продолжается, но эта фигура вполне устраивает Ермака лояльностью", - отметил обозреватель издания.

Напомним, что бывший глава МИД Вадим Пристайко потерял должность посла Украины в Великобритании после слов о "нездоровом сарказме Зеленского".

Дмитрий Кулеба: карьера

Кулеба возглавил МИД в марте 2020 года, заменив на этом посту Пристайко. Его отец, Иван Кулеба, известный украинский дипломат, который работал послом Украины в Армении.

Кулеба-младший в правительстве Алексея Гончарука был вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции и евроатлантической интеграции.

В 2016 году Кулебу назначили постоянным представителем Украины в Совете Европы.

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