"Просто жизнь": нардеп от партии Тимошенко заявила о намерении сложить мандат

В парламент Белькова попала по партийному списку "Батькивщины".

Народный депутат фракции "Батькивщина" Ольга Белькова планирует сложить депутатские полномочия.

Об этом она сообщила "Украинской правде".

"Да, я планирую сложить мандат. Но не буду давать объяснений до официального выступления. Никакой зрады. Просто жизнь", - сказала она.

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Белькова попала в Раду по списку "Батькивщины" под номером 17. Вместо нее в Раду зайдет Сергей Евтушок (№ 25 в списке партии).

Сейчас фракция "Батькивщина" состоит из 24 нардепов. На парламентских выборах попасть в Раду смогли 24 нардепа "Батькивщины" по списку и 2 мажоритарщика.

Как сообщал УНИАН, недавно сложить мандат решил нардеп от "Голоса", певец Святослав Вакарчук.

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