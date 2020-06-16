"Просто жизнь": нардеп от партии Тимошенко заявила о намерении сложить мандат
18:40, 16 июня 2020Политика
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В парламент Белькова попала по партийному списку "Батькивщины".
Нардеп хочет уйти из Рады / фото УНИАН
Народный депутат фракции "Батькивщина" Ольга Белькова планирует сложить депутатские полномочия.
Об этом она сообщила "Украинской правде".
"Да, я планирую сложить мандат. Но не буду давать объяснений до официального выступления. Никакой зрады. Просто жизнь", - сказала она.
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Белькова попала в Раду по списку "Батькивщины" под номером 17. Вместо нее в Раду зайдет Сергей Евтушок (№ 25 в списке партии).
Сейчас фракция "Батькивщина" состоит из 24 нардепов. На парламентских выборах попасть в Раду смогли 24 нардепа "Батькивщины" по списку и 2 мажоритарщика.
Как сообщал УНИАН, недавно сложить мандат решил нардеп от "Голоса", певец Святослав Вакарчук.
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