Глава государства отметил, что топ-воры не хотят отвечать за свои шикарные годы бесконтрольной жизни.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Конституционного суда об отмене е-декларирования демаршем и публичным проявлением заговора части старых элит против президента и страны.

Об этом он написал в своем Telegram-канале

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"Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Конкретно против. Потому что только слабый президент и слабое государство – залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют", - написал Зеленский.

По его словам, КС в ускоренном формате начал рассматривать и отменять фундаментальные законы. "Всю антикоррупцию. НАБУ, которому мы дали возможности. НАПК, которое начало придирчиво смотреть, кто и сколько заработал и потратил. На очереди - тот же Высший антикоррупционный, который будет сажать топ-воров за решетку. Ну не хотят старые элиты платить по любым счетам. Не хотят отвечать за свои шикарные годы бесконтрольной жизни", - подчеркнул президент.

КСУ против антикоррупционной реформы

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

29 октября открытый доступ у госреестру е-деклараций был восстановлен во исполнение распоряжения Кабмина.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

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Автор: Юлия Петриченко