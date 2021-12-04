Алексей Резников отметил, что реакция Украины не указывает на разногласия по поводу опасности

Киев спокойно реагирует на нынешнюю угрозу полномасштабного вторжения Российской Федерации, потому что агрессия Москвы длится уже восемь лет. Украинцы уже безразличны к попыткам российской власти отрицать право на существование Украины как страны.

Об этом заявил министр обороны Алексея Резникова в статье для Atlantic Councilс "Будущее Европы будет решаться в Украине".

По его словам, Украина в отличие от международного сообщества достаточно спокойно отреагировала на наращивание российской военной мощи вдоль границы. При этом он указал, что это не говорит о разногласиях по поводу опасности, исходящей от РФ.

"Напротив, мы полностью согласны с нашими западными партнерами", - подчеркнул Резников.

Читайте такжеРейтинговое агентство Fitch не верит в военное столкновение России и УкраиныКроме того, он напомнил, что Киев уже восемь лет противостоит российской агрессии.

"Сравнительно спокойный ответ Украины на эту последнюю угрозу со стороны России отражает долгосрочный характер продолжающегося конфликта между нашими двумя странами. Прошло почти восемь лет с тех пор, как Россия впервые напала на Украину. С тех пор российская агрессия не прекратилась и стала частью повседневной жизни", - уточнил министр.

Также он отметил, что украинцы стали безразличными к постоянному потоку российской дезинформации.

"Чтобы нас шокировать, потребуется нечто большее, чем очередное наращивание российской военной мощи", - подытожил глава Миноброны Украины.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

Читайте такжеПосол Украины раскрыла детали предлагаемого Киевом "пакета" для сдерживания РоссииВ самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Вторжение России в Украину: что известно

Как свидетельствуют новые разведданные США, Россия планирует полномасштабное наступление из нескольких фронтов на Украину уже в 2022 году с участием около 175 тысяч военных и тяжелой техники. Расширение военной силы произошло на фоне озвученных Россией требований относительно гарантий невступления Украины в НАТО.

Ранее издание BILD показало фазы вероятного полномасштабного вторжения РФ в Украину, которыми поделились западные разведчики.

The Washington Post, в свою очередь, опубликовал карту возможного движения российской армии по территории Украины.

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Автор: Анастасия Горбачева