Экс-глава ВСЮ считает незаконными действия НАБУ в отношении судей Окружного админсуда

В отношении ОАСК уже не в первый раз звучат громкие обвинения, которым по итогу заканчиваются ничем, напомнил экс-чиновник.

Обыски в Окружном админсуде Киева (ОАСК) и громкие обвинения в адрес судей свидетельствуют о непрофессионализме органов следствия и о нарушении ими закона. В НАБУ не имели права разглашать досудебные материалы и объявлять кого-либо виновным без решения суда.

Об этом заявил экс-судья Высшего спецсуда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, председатель высшего совета юстиции (2010-2013) Владимир Колисниченко.

«Я категорически не поддерживаю эту атаку на судей. Органы следствия не должны были обнародовать данные в отношении людей, вина которых не доказана. Согласно закону, человек не может объявляться виновным, пока нет соответствующего вердикта суда. То, что делают органы следствия – это не правосудие, а художественное произведение. Только за это уже нужно наказывать тех лиц, которые дали команду опубликовать эти материалы. Собственно, после такого вообще сложно комментировать действия правоохранительной системы – ее у нас нет», - возмущен бывший судья.

Он допускает, что кто-то может быть недовольным решениями ОАСК. Однако, считает, что с точки зрения закона претензии судьям предъявить сложно.

«Судьи сейчас понимают, что оставаться судом, действовать строго в рамках закона – самая безопасная для них стратегия. И именно потому, что против суда нет законных аргументов, нет возможности в законном порядке отменить те или иные решения, включается технология сельского базара. Что на базаре сказали, то все подхватили и все обсуждают - что дочка у попа гулящая, хотя у попа дочки нет. Вот так и здесь. Если у кого-то есть к суду вопросы - действуйте по закону, а не бейте ломом, а потом начинайте говорить про закон. Это грубейшее нарушение. Они ставят в позу всю судебную систему, показывают, что будет с каждым судьей», - считает юрист.

Он переживает, что подобные нападки на суды вовсе разрушат судебную систему страны.

«Если вы хотите иметь хороший суд, поддерживайте его, стимулируйте к профессионализму и честности. Принимайте законы и требуйте от судебной системы их неуклонного выполнения. Тогда будет порядок. А нынешняя позиция свидетельствует о низком качестве политического устройства и недемократичности нашего государства. Если так относятся к судебной системе, то это говорит о том, что мы сейчас очень далеко от каких-либо стандартов правосудия вообще», - убежден бывший глава ВСЮ.

Он считает абсурдными обвинения в адрес судей ОАСК в попытке захвата власти.

«Что такое вообще захват власти? Есть понятия преступления по той или иной статье, так называемые квалифицирующие признаки. Что такое разбойное нападение? Это нападение с применением физического насилия, опасного для жизни, с целью завладения имуществом. А что они вкладывают в понятие «захват власти»? То, что судьи якобы хотели парализовать роботу ВККС? А она работала легитимно? Работала в правовом поле? Кого она плодила? – Она плодила судей, которые назначены незаконно, а, следовательно, все последующие действие этих судей незаконны. Я хочу увидеть, что будет, когда вот такой суд назначит пожизненное наказание, дело попадет в Европейский суд, и там станет известно, как избирался этот суд. Или в Конституции написано, что создание специальных судов запрещено. А Высший антикоррупционный суд это что такое? Это специальный суд. Они же закончили реформу - выступал Порошенко и говорил, что созданием Верховного суда они завершили реформу, суды уже такие как нужно, а через два месяца начали создавать Антикоррупционный суд. А почему же вы тому суду не доверяете?.. Нет суда, нет государства!», - считает юрист.

Он напомнил, что в отношении ОАСК уже не в первый раз звучат громкие обвинения, которым по итогу заканчиваются ничем.

«Эти же обвинения звучали в прошлом году - что они (НАБУ и органы прокуратуры, - Ред.) сделали? Они ничего не сделали, они не собрали доказательств, которые свидетельствуют о том, что судьи в чем-то виновны. Они сейчас делают вид, что тех закрытых уголовных производств не существует, и начинают те же самые обстоятельства выдавать за новые. Это наперсточники так делают. Мне, как профессионалу, дико даже слышать о том, что такое может происходить», - заявил юрист.

«Мы такие огромные деньги, миллиарды на правоохранительную систему тратим - полицию, СБУ, НАБУ, САП, НАПК. При этом в правоохранительной системе сейчас коллапс. Государство не способно ни в профессиональном плане, ни в организационном плане обеспечить законное право граждан на защиту. Последствия этого будут очень серьезными уже осенью. Никто же не говорит о том, сколько сейчас судей подали в отставку - все, у кого есть 20 лет стажа, массово идут в отставку, никто не хочет в этих условиях работать», - переживает бывший судья.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram