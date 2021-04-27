Депутат от "Европейской Солидарности", экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович считает, что участники дивизии СС "Галичина" были жертвами войны.
Об этом он сообщил в комментарии изданию "Вести".
"Такие сложные исторические вопросы не оцениваются (категориями – ред.) "хорошо" или "плохо". Я считаю, что это одни из жертв Второй мировой войны. К сожалению, украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы", - заявил он.
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Отвечая на вопрос о том, "хорошо или плохо" проводить такие марши, Вятрович отметил: "Я считаю, что участники СС "Галичина" были жертвами Второй мировой войны. Это, к сожалению, украинцы, которые были вынуждены воевать за чужие, немецкие интересы, часто даже воюя против других украинцев в Красной армии, которые, в свою очередь, также были вынуждены воевать за чужие интересы", - считает Вятрович.
На вопрос, нужны ли эти марши, Вятрович в конце концов сказал, что он "не готов это поддерживать".
Напомним, в среду, 28 апреля, в 18:00 на Арсенальной площади в Киеве должен состояться "Марш вышиванок в честь дня создания дивизии Галичина".
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