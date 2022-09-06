Международное право в принципе запрещает захват атомных станций, и, соответственно, все действия оккупанта на них – незаконны.

Работникам Запорожской АЭС, которые работают на объекте в условиях российской оккупации, не грозит ответственность за коллаборационизм. Гражданские лица на таких объектах находятся под защитой конвенций,

Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"В Женевской конвенции атомные объекты отдельно выписаны, поэтому не будет считаться коллаборационизмом работа работников ЗАЭС под оккупацией. Другое дело, что Женевская конвенция четко запрещает оккупантам принуждать к сотрудничеству", – отметила она.

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В то же время Верещук акцентировала, что россияне нарушают гуманитарное право, а действенных способов привлечения их к ответственности нет.

"За нарушение международного гуманитарного права нет действенных международных инструментов привлечения к ответственности. В Украине оккупантов можно привлечь к уголовной ответственности за нарушение законов и обычаев войны. Первый дополнительный протокол к Женевским конвенциям запрещает нападение на атомные объекты. Гражданские лица на этих объектах находятся под защитой конвенций. То есть международное право в принципе запрещает захват атомных станций, и, соответственно, все действия оккупанта на них – незаконны", – подчеркнула она.

Как писал УНИАН, 3 марта 2022 года Верховная Рада Украины приняла об уголовной ответственности за коллаборационную деятельность.

По состоянию на июль СБУ расследовала более 800 уголовных производств по фактам совершения коллаборационной деятельности.

К примеру, разоблачены двое "топ-чиновников" фейковой власти Мариуполя, трое лиц из "ЛНР" и бывший руководитель объектов критической инфраструктуры Херсона, который сегодня ведет активную агитацию в пользу захватчиков.

Ранее в ГУР рассказали, что оккупанты открыли в Запорожской области рекрутинговый центр для коллаборантов.

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