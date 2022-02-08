Это пассажирские самолеты "Газпром авиа".

По ходатайствам прокуратуры АР Крым Херсонский городской суд арестовал 14 самолетов российской авиакомпании за незаконные полеты в оккупированный Крым.

Как отмечается в сообщении прокуратуры Автономной Республики Крым, эти самолеты перевозили пассажиров из/в закрытый пункт пропуска "Симферополь-авиа" и таким образом, были орудием совершения преступлений.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 332-1, ч. 1 ст. 111, ч. ч. 2, 3 ст. 332, и ст. 334 УК Украины.

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В сообщении указано, что российской авиакомпанией "Газпром авиа" незаконно использовались 14 пассажирских самолетов марок "Dassault Falcon", "Sukhoi Superjet" и "Boeing" для неправомерного перемещения лиц через государственную границу Украины с нарушением правил международных полетов.

"Также установлено, что не менее чем 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в АР Крым в нарушение законодательства. Такие действия рассматриваются прокуратурой автономии как подрывающие суверенитет Украины", - говорится в сообщении.

Всего в рамках указанного производства наложены аресты уже на 263 воздушных судна, которые осуществляли регулярные пассажирские и другие перевозки в оккупированный полуостров, нарушая нормы международного права и законодательство Украины.

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