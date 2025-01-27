В МИД назвали это "политическим шоу одного человека".

Украина не признает легитимность президентских выборов в Беларуси, поскольку их результат был известен еще с начала электоральной кампании.

Министерство иностранных дел обнародовало заявление, в котором говорится, что такие выборы трудно назвать честными, прозрачными и демократическими. Отмечается, что политические репрессии лишили людей альтернативного выбора, а сам процесс превратили в "политическое шоу одного человека":

"Выборы, которые проходят в условиях полного административного контроля и политических преследований, отсутствия реальной политической конкуренции, притеснений свободы слова и отсутствия неподконтрольных власти СМИ, не могут быть легитимными. Это фарс".

В министерстве отметили, что народ Беларуси заслуживает лучшего будущего, чем еще пять лет оставаться заложником человека, который не только лишает их перспектив достойного развития в семье европейских народов, но и создает угрозы для соседних стран.

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"Выборы" в Беларуси

Напомним, 26 января в Республике Беларусь провели седьмые президентские выборы. Уже вечером были опубликованы "экзит-полы", согласно которым за Лукашенко якобы проголосовали 87,6% избирателей.

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