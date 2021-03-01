Аваков отметил, что находится на должности министра внутренних дел уже 7 лет и два дня.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что президент Владимир Зеленский не предлагал ему должность премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков заявил в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук".

Отвечая на вопрос ведущей, есть ли у него претензии на премьерское кресло, он заявил: “А почему я должен иметь такие претензии? Я что выиграл выборы? Моя партия пришла номером 1 или номером 2? Выборы выиграл Зеленский, его партия пришла номером 1. Вопрос о премьерстве - это вопрос того, кто выиграл на выборах. Так я к этому отношусь".

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Аваков отметил, что находится на должности министра внутренних дел уже 7 лет и два дня.

"Это жаренная сковородка. Это не счастье круглый год, это не сладкие места. И находиться на этой позиции для меня - это окей", - сказал он.

Министр добавил, что Зеленский не предлагал ему должность премьера.

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Автор: Антонина Доломанжи