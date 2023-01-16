Всю Украину 14 января сотрясла ужасная новость: россияне ударили ракетой по жилому дому в Днепре, количество жертв уже достигло 36, число раненых стремится к 80. И если от россиян в соцсетях ничего другого ожидать не приходится, кроме как "х*хлы сами себя обстреливают" и "почему так мало укр*в уничтожили", то услышать не от рядового верящего в "Путин придет - освободит", а от целого советника Офиса президента Алексея Арестовича слова о том, что наша ПВО сбила российскую ракету, а та рухнула на дом в Днепре и привела к чудовищной трагедии, как минимум странно. А еще дико, ведь его заявление противоречит увиденному на записи с моментом удара и заявлению Воздушных сил ВСУ.

Попытаемся объяснить, почему "феномен Арестовича" - это не об "успокоительном" на ночь для украинцев, не о "краше" прекрасной части нашей нации, а о том, как мы сами "взрастили" этого политического персонажа, не пропуская его эфиры, слушая из его уст "сливы" о ситуации на фронте. Этот сладкоголосый человек годами продает курсы по психологии, да, он умеет очаровать (извините, не меня), но уполномочен ли он делать столь резонансные заявления? Чем обоснованы его слова? Где доказательства?

Как только Арестович изрек слова о сбитии ракеты и ее падении на дом в Днепре, простые россияне и пропагандисты начали ликовать: мол, прослушайте, у самого Зеленского признали, что сами виноваты в большой трагедии, произошедшей в выходной день, когда многие семьи отдыхали дома. Украинцы же, наоборот, пришли в недоумение, их охватила злость, ведь с таким "спикером" нам и врагов не надо. Многие начали писать в комментариях вопрос: откуда такая инфа, почему в ВСУ до сих пор молчат.

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Как только Арестович изрек слова о сбитии ракеты и ее падении на дом в Днепре, простые россияне и пропагандисты начали ликовать

Следом за громким заявлением Арестовича в сети опубликовали видео момента удара по дому в Днепре. И - какая "неожиданность" - на нем отчетливо виден момент "прилета", слышен один взрыв. Ни о какой работе ПВО речи не идет. Но советник ОП был непоколебим: он сначала накатил пост в своем Телеграмм-канале о том, что во всем виновата российская ракета Х-22, сбитая украинской ПВО. Арестович призвал украинцев "быть умнее" и не обращать внимания на вой на росссийских болотах (читай в росСМИ).

Окей, упустим момент, что слова советник Офиса президента Украины стали причиной ликования российских убийц и их приспешников. Будем умнее, как советует "великий успокоитель". Но обратим внимание на негодование украинцев. Послушайте, люди в Днепре потеряли дома, жизни, родных, и здесь они слышат, что упавшая ракета - результат работы украинской ПВО. Вполне естественная и закономерная реакция - услышать подтверждение или опровержение этой информации.

В ВСУ медлить с комментарием по поводу заявления Арестовича не стали и выкатили пост, опровергающий его слова. В сообщении Воздушных сил подчеркнули, что у них нет средств для поражения ракет Х-22 (позже добавили, что предыдущие сообщения о сбитых ракетах этого типа были ошибочными), ракета сама попала в многоэтажку в Днепре. А еще посоветовали доверять лишь информации от официальных источников - ВСУ, Минобороны, Генштаба - и проверять "громкие" сообщения от других источников. В ВС ВСУ не упомянули фамилию Арестовича, но все и так поняли, о ком идет речь.

После комментария ВСУ на советника Офиса Зеленского обрушилась новая волна критики, но он ведь "подкован", у него "броня" от негатива, не зря же Арестович - тренер личностного роста. Многие украинцы требуют прекратить полномочия такого советника ОП, призывают его опровергнуть свои слова о сбитии ракеты.

В ВСУ медлить с комментарием по поводу заявления Арестовича не стали и выкатили пост, опровергающий его слова

И вот 15-го января советник ОП пишет новые посты в Телеграмм, мол, он не утверждал, что эта информация 100% - правда: "Я четко говорю дважды: "судя по всему" и "еще разбираться и разбираться". Он утверждает, что беда не в его заявлении, а в том, что пришлось оправдываться целому Командованию Воздушных сил и опровергать предыдущие сообщения в СМИ о нескольких сбитых ранее ракетах Х-22.

Арестович говорит, что был уставшим, ведь у него эфир за эфиром. Он также рассказал, откуда получил информацию о сбитой ракете. "Мой товарищ, бывший ПВОшник, шел по улице в момент попадания. Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили", – написал советник ОП, а затем "снес" пост (но мы сохранили скрин).

В этой ситуации дичайшее недовольство вызывает самоуверенность Арестовича в собственной правоте. С кем он советовался, выдав заявление о сбитой Х-22, какие доказательства он может предоставить? Эта история - это не игры сегодня в "военного эксперта", завтра - в "тренера личностного роста", послезавтра - в представителя ОП. Война - жестокий процесс, не терпящий ошибок. И война против нашей страны ведется не только с помощью оружия, но и слова. И, выходит, некоторые необдуманные и необоснованные заявления могут не только дать фору сопернику в информационной войне, но и рассорить нас, украинцев.

Феномен этого персонажа в потребности найти свою аудиторию и хайпонуть на любой горячей теме

И напоследок: так в чем же феномен Арестовича? Если в начале полномасштабной войны многие считали, что его слова - сеанс массовой психотерапии для украинок, то сейчас для многих стало понятно совсем другое. Феномен этого персонажа в потребности найти свою аудиторию и хайпонуть на любой горячей теме - от освобождения Херсона до боев за Бахмут и Соледар. И даже до удара по жилому дому в Днепре.

Да, в начале полномасштабного вторжения многие растерянные украинцы нуждались в успокоении. И тогда Арестович "выстрелил". Но скоро уже год большой войны, мы научились сами себя успокаивать, анализировать и доверять только проверенным источникам. И если ты - узнаваемая говорящая голова, оперируй только подтвержденными фактами, иначе твои слова - труха, которой не место в головах украинцев.

Ольга Робейко