По словам Свена Крюгера, на бал его пригласил организатор Ханс-Йоахим Фрай, у которого "давние тесные связи" с Россией и диктатором Владимиром Путиным.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, мэр немецкого города Фрайберг Свен Крюгер был с визитом в России, где посетил Петровский бал.

Как сообщает Zeit, мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге 25 августа. Его организаторы заявили, что хотят возродить "русский культурный код" старых царских времен. Сообщается, что на событие были приглашены сотни гостей, а президент страны-агрессора Владимир Путин подготовил для них дистанционное обращение, похвалив проект и заявив, что он является возвращением "к лучшим страницам русской истории".

По словам Крюгера, на бал его пригласил организатор Ханс-Йоахим Фрай, у которого "давние тесные связи" с Россией и диктатором Владимиром Путиным.

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Присутствие Крюгеера на мероприятии подтвердила пресс-секретарь. По ее словам, он ездил в Россию в частную поездку, однако на балу его представили как мэра.

Сообщается, что Крюгер выступил на балу с речью, в которой высказался в пользу "плодотворного сотрудничества" между Берлином и Москвой, а также заявил, что остается "оптимистом" и поэтому еще в прошлом году начал учить русский язык.

Чиновник также отметил, что Россия и Германия "преодолеют тяжелые времена и найдут способ, как снова жить вместе в будущем", при этом он не упомянул вторжение России в Украину.

Свен Крюгер

Свен Крюгер занимает должность мэра Фрайберга (Саксония), где проживают около 40 тысяч человек, с 2015 года. Долгое время он был членом Социал-демократической партии Германии, но в 2018-м покинул ее из-за недовольства политикой коалиции.

Политики из Фрайберга раскритиковали поездку мэра. В частности, лидер парламентской фракции ХДС Стив Иттерсаген заявил, что "удивлен, а выходить на сцену в России и вмешиваться в международные дела для городского головы неприемлемо".

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