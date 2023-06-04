Он подчеркнул, что американское правительство готово продвигаться по пути дипломатии, однако Россия продвигается по пути агрессии.

Посол США в Польше Марк Бжезинский считает, что полномасштабное вторжение России в Украину стало для президента РФ Владимира Путина стратегическим провалом.

"Что изменилось за последнюю неделю, так это то, что НАТО расширилось таким образом, что это только подчеркивает стратегическую неудачу решения Путина вторгнуться в Украину. (...) То, что мы наблюдаем, – это полный провал со стороны Путина в отношении его решения вторгнуться в более слабую Украину. И никак, никоим образом война Путина в Украине не улучшила жизнь и будущее российского народа", – рассказал он CNN.

Отвечая на вопрос о том, ведутся ли какие-либо мирные переговоры, Бжезинский сказал, что каждую минуту каждого дня американское правительство готово продвигаться по пути дипломатии. Однако Россия продвигается по пути агрессии.

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Он также отметил, что Штаты привержены тому, чтобы прочный мир включал в себя полное восстановление Украины и ее вхождение в западную институциональную орбиту. Кроме того, по мнению Бжезинского, большинство законодателей США по-прежнему привержены оказанию помощи Украине и проявлению солидарности с ней.

Война в Украине: актуальные новости

Политолог Андрей Пионтковский считает, что в окружении Путина появилась группа людей, которые уже поняли, что война РФ против Украины проиграна. Их главная задача – сохранить власть и имущество в проигравшей стране. По его словам, успехи во время контрнаступления Украины станут тригером политических изменений в России.

Что касатеся самого контрнаступления ВСУ, то экс-руководитель Центрального командования США в 2008-2010 годах и бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что оно будет "очень впечатляющим". Он прогнозирует, что кульминация операции может наступить уже через 72-96 часов после начала.

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