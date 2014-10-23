Минобороны готово отразить нападение боевиков на избирательные участки в зоне АТО

Министерство обороны обеспечит охрану и при необходимости - оборону окружных и участковых избирательных комиссий и избирательных участков в зоне АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Степан Полторак сообщил на селекторном совещании в Кабинете министров, посвященном подготовке к внеочередным парламентским выборам.

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«Минобороны принимает соответствующие меры по охране и при необходимости - обороне и предоставлению помощи для окружных и участковых избирательных комиссий. У нас на сегодняшний день готово 18 подразделений, которые находятся в постоянной боевой готовности, создано вместе с СБУ 8 оперативных групп, чтобы отражать нападения на участки, на окружные комиссии”, - сказал Полторак.