Милиция вывозит табельное оружие и боеприпасы из Дебальцево

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Донецкой области.

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В сообщении отмечается, что группой аппарата Департамента внутренней безопасности МВД осуществлен выезд в Дебальцевский район, на территории которого проходят активные боевые действия, с целью изъятия и вывоза в безопасное место табельного огнестрельного оружия и боеприпасов Дебальцевского горотдела Главного управления МВД в Донецкой области и Министерства обороны.

Всего вывезено несколько десятков единиц автоматов АК-74 и пистолетов Макарова, а также боеприпасы различного калибра. Указанное оружие доставлено в другой орган внутренних дел, где проведено его инвентаризация и передача на хранение.

В милиции также сообщили, что в регионе в настоящее время ведется активная работа по выявлению нелегального оружия у населения.