Рудьковский под капельницей читает свое дело

Адвокаты экс-министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО закончили ознакомление с материалами уголовного дела, и сейчас с ними знакомится непосредственно их подзащитный.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

«Адвокаты ознакомились с материалами дела, сейчас с материалами дела знакомится сам господин РУДЬКОВСКИЙ», - сказал он.

При этом генпрокурор добавил, что после того, как Н.РУДЬКОВСКИЙ закончит ознакомление с делом, и будут рассмотрены ходатайства его адвокатов, если таковые у них будут, «мы решим дальнейшее его движение (движение уголовного дела – УНИАН).

«По моему мнению, это дело будет направлено в суд», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Как сообщал УНИАН, следственным отделом прокуратуры Киева по материалам СБУ в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО было возбуждено уголовное за растрату имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по авиамаршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и предъявлено обвинение.

11 февраля Печерский райсуд Киева принял решение о содержании под стражей Н.РУДЬКОВСКОГО. По решению суда экс-министр транспорта содержался в Киевском СИЗО №13.

18 февраля Апелляционный суд Киева принял решение освободить Н.РУДЬКОВСКОГО под подписку о невыезде.

Вчера пресс-секретарь лидера СПУ Александра МОРОЗА Ирина ГАВРИЛОВА сообщила, что экс-министр транспорта, член СПУ Николай РУДЬКОВСКИЙ находится в клинике "Борис" и, как и раньше, лежит под капельницами".

По ее данным, Н.РУДЬКОВСКИЙ пробудет в больнице "еще не меньше двух недель".