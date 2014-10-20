ЕС должен помочь Украине с поставками энергоносителей - глава МИД Великобритании

Такую позицию он озвучил в понедельник в Люксембурге накануне заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

„Мы должны помочь украинцам справиться с кризисом, перед которым они оказались в плане поставок энергоносителей этой зимой. Как лучше это сделать - это мы должны обсудить. Но мы безусловно должны им помочь”, - заявил Хаммонд.

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